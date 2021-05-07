Экс-советник Путина рассказал, где и когда РФ может вторгнуться в Украину

Возможное вооруженное вторжение России на территорию Украины наиболее ожидаемо после июля 2021 года, когда подойдут к концу маневры НАТО в Европе и начнутся учения страны-агрессора "Запад-21". Одним из вероятных мест для этого является Северная Таврия.

Об этом в четверг, 6 мая, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил политик и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это место, где проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым. Российская сторона неоднократно развертывала пропагандистскую кампанию относительно гуманитарной катастрофы из-за того, что туда не поступает вода. Эту территорию достаточно легко занять и удерживать", – сказал Илларионов.

Он объяснил, что этот участок – это всего лишь 80 км континентальной территории, а через Днепр и Каховское водохранилище проходят всего три переправы – плотина и два моста в Херсоне – железнодорожный и шоссейный.

"Если эти мосты повреждены или захвачены, то практически вся эта территория оказывается изолирована от континентальной Украины", – отметил экс-советник Путина.

Такой сценарий позволит России обеспечить оккупированный Крым пресной водой. Кроме того, здесь находится ряд электростанций, которые обеспечивают электричеством треть Украины.

"Запад – это Кинбурнская коса, около которой проходило немало битв в 18 и 19 веках, в этом месте Днепровско-Бугский лиман имеет самое узкое горлышко – около 3,5 км. Если там окажутся войска оккупанта, тогда весь лиман оказывается запертым и тогда крупнейшие порты Херсон и Николаев вместе с заводами оказываются запертыми", – подчеркнул Илларионов.

Если же агрессор захватит полосу от Очакова до Одессы, это может угрожать Украине потерей выхода к Черному морю. Илларионов отметил, что эта тема регулярно обсуждается в российских СМИ.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук назвала такие высказывания Илларионова запугиванием и нерелевантной подачей информации. Она добавила, что его слова не соответствуют той информации, которая поступает из Минобороны и штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, с февраля по апрель 2021 Российская Федерация накапливала свои войска и технику на учебных полигонах в Крыму. Лаборатория при Атлантическом совете США показала спутниковые снимки вооружения агрессора.