Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке

Бывший сотрудник Министерства обороны Украины, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов") заявил о сорванной спецоперации Главного управления разведки МО по штурму тюрем в оккупированном Донецке.

Как рассказал он в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному в Facebook, против группы, готовившей спецоперацию, открыты уголовные дела, а по машине командира группы с позывным "Швед", который выезжал из своей квартиры на Позняках в Киеве, был открыт огонь.

"Нашей задачей было взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных места на Донбассе и покарать их палачей", – утверждает Николов.

По его словам, боевая группа была создана в декабре 2018 года, ее санкционировал лично пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано", – отметил подполковник.

Он сообщил, что их объект был построен в виде макета, на котором отрабатывались различные ситуации, заход, работа, эвакуация.

"Знаю о том, что одна из групп нелегально проникала в реальное место предварительного заключения на территории, подконтрольной Украине, сходное с объектом в оккупированном Донецке… Были отобраны мотивированные люди, которые проверены на войне и во многих экстремальных операциях", – подчеркнул Николов.

Согласно его рассказу, тренировки были качественные и очень тяжелые, бойцы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в их обеспечение.

Но когда группа уже достигла готовности, 8 июля контрразведка СБУ штурмовала их секретный базовый лагерь в Донецкой области, при этом едва удалось избежать жертв. А в Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира группы "Шведа".

"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", – сказал подполковник.

По его мнению, операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвано в результате предательства в руководстве Украины.

"Нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы – и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы", – констатировал Николов.

Он считает, что происходит системный "слив" информации, причем это делается публично и якобы случайно.

"Смотрите на общие черты – как в нашем случае, так и в случае с "вагнеровцами" операции провалены в результате "слива" и захвата якобы преступников. Якобы никто не виноват. Никто не говорил – "это не сработает, это риск, прекращаем". На самом деле, эта серия провалов, не все из которых еще озвучены, показывают не случайность, а закономерность. Любой контрразведчик может посмотреть на провалы наших спецопераций в 2020 году и увидит, что у них общий почерк. И есть все основания подозревать, что эти провалы были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности", – заявил подполковник.

Он требует расследования и готов более детально рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам.

"Прошу прекратить преследование людей, которые внесли свой весомый вклад в оборону Украины, это унизительно прежде всего для нашего государства", – заключил Николов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз выразил убеждение, что срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера в Беларуси является "вымышленной историей".