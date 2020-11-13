Экс-разведчик Семочко отрекся от "российской" родни и выиграл суд
Сергей Семочко выиграл суд, заявив, что падчерица, пасынок и зять не являются его родственниками
Судья Юрий Мазур принял решение по делу за одно заседание
Частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой
Бывший первый замглавы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко выиграл суд, который обязал журналистов опровергнуть информацию о его большом материальном состоянии и российском гражданстве его родственников.
Об этом сообщает издание Bihus.Info, чьи журналисты провели расследование. Суд встал на сторону экс-чиновника, который заявил, что только сын и жена являются его родственниками. При этом суд не принял во внимание его пасынка, падчерицу, зятя, которые получили российские паспорта в оккупированном Крыму.
Отмечается, что суд длился более года, а летом 2020 года сменился судья, и новый судья Юрий Мазур принял решение по делу за одно заседание. Он постановил опровергнуть данные о российском гражданстве и имуществе ближайших родственников Семочки. При этом суд не опроверг наличие паспортов РФ, а просто не принял их в качестве доказательств.
"Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных – нет. То есть информация об их гражданства и имущества не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом также следует, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене – хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", – говорится в публикации.
Добавим, что суд вынес решение 10 сентября этого года, но журналисты получили документы только 16 октября. Также судья Мазур, не дожидаясь ни подачи апелляции, ни ознакомления с решением, выдал исполнительный лист на принудительное выполнение решения суда, и частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" провели собственное расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовал у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.
Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка.
В ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.
По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов.
Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние.
У жены чиновника обнаружили российское гражданство.
Также Сергея Семочко, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, лишили доступа к государственной тайне.