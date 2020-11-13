Экс-разведчик Семочко отрекся от 'российской' родни и выиграл суд

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко выиграл суд, который обязал журналистов опровергнуть информацию о его большом материальном состоянии и российском гражданстве его родственников.

Об этом сообщает издание Bihus.Info, чьи журналисты провели расследование. Суд встал на сторону экс-чиновника, который заявил, что только сын и жена являются его родственниками. При этом суд не принял во внимание его пасынка, падчерицу, зятя, которые получили российские паспорта в оккупированном Крыму.

Отмечается, что суд длился более года, а летом 2020 года сменился судья, и новый судья Юрий Мазур принял решение по делу за одно заседание. Он постановил опровергнуть данные о российском гражданстве и имуществе ближайших родственников Семочки. При этом суд не опроверг наличие паспортов РФ, а просто не принял их в качестве доказательств.

"Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных – нет. То есть информация об их гражданства и имущества не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом также следует, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене – хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", – говорится в публикации.

Добавим, что суд вынес решение 10 сентября этого года, но журналисты получили документы только 16 октября. Также судья Мазур, не дожидаясь ни подачи апелляции, ни ознакомления с решением, выдал исполнительный лист на принудительное выполнение решения суда, и частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой.

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