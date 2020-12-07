Экс-пленник – о равнодушии власти к таким, как он: вернулся 'из ада в ад'

В Украине бывших пленных, которые пережили пытки в рядах боевиков на Донбассе, государство оставляет на произвол судьбы. После психологического и физического насилия и нечеловеческих условий пребывания в плену, они возвращаются домой, однако там их ждет "равнодушие, которое убивает".

Об этом в Facebook написал председатель ОО "Украинская ассоциация военнопленных", бывший пленник "ЛНР" Анатолий Поляков. Он рассказал об истории одного из таких, как сам, – Игоря Бутенко, который фактически вернулся "из ада в ад".

"В плену Игорь провел полгода, семья и дом остались на оккупированной территории. После освобождения, не получив поддержки, он скитался по улице и, когда-то устойчивый и молодой, морпех стал пациентом психиатрической больницы. После выписки Игорь вновь оказался на улицу, где отморозил себе обе ноги", – отметил автор поста.

Он добавил, что в результате Бутенко пришлось ампутировать ноги, он длительное время находился в госпитале. Там его периодически посещала мама. А после безуспешных попыток получить жилье, она "под гарантии боевиков" просто забрала сына обратно на оккупированную территорию.

"Эту историю я привожу в пример на всех встречах и за все время у меня ни разу не спросили, как сложилась его дальнейшая судьба – ни разу! Уверен, если бы правящая партия, которая не отменила принятие в первом чтении закона о статусе пленных, его судьба и других пленных могла сложиться иначе. Закон был отменен по просьбе "правозащитных" организаций", – возмутился Поляков.

Напомним: 26 августа во время встречи с матерями погибших украинских защитников президент Владимир Зеленский заявил о готовности поддержать проект закона о статусе пленных и пропавших без вести участников войны на Донбассе. Он заверрил, что подаст этот документ как неотложный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что Россия и подконтрольные ей "Л/ДНР" постоянно срывают обмен пленными. В частности, за последние полгода так случалось уже четыре раза.