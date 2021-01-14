Автора "пленок Ермака" и бывшего нардепа будут судить за подстрекательство ко взятке

Автора "пленок Ермака", экс-нардепа Дмитрия Штанько и его подельника будут судить за мошенничество и подстрекательство к передаче взятки в 100 тыс. долларов.

Соответствующий обвинительный акт направлен Офисом генерального прокурора Украины (ОГП) в Печерский суд столицы, сообщается на сайте ОГП. Подозреваемые намеревались присвоить указанные средства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подозреваемого бывшего нардепа СБУ задержало в рамках данного расследования еще в июле 2020 года. Позже он вышел под залог 630 тыс. грн.

В сообщении ОГП не назвали его имени, однако на опубликованных фото изображены моменты с задержания именно Штанько.

Он по предварительному сговору с гражданином, позиционировавшим себя как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к взятке руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины, уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Таким образом они якобы собирались оказать содействие в возвращении арестованного имущества. На самом деле передавать деньги подозреваемые не собирались, а хотели ими завладеть, уточнили в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, что скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции брата главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака – Дениса.

Фигуранты скандальных "пленок" Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, проходившие собеседования у Дениса Ермака, якобы за назначение на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Польше продолжается расследование по делу экс-министра транспорта Польши и бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Польские правоохранители провели новые аресты, а Офис генпрокурора и Держбюро расследований передали еще одну подозрение.

Дело стала первой, в которой руководство дорожного ведомства поймали за руку на вымогательстве и огромных взятках, а также разоблачили международную преступную систему "обилечивания" крупных компаний.