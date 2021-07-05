Экс-начальника милиции Запорожья, организовавшего разгон Майдана, отпустили домой: начался протест. Видео

Экс-начальника запорожской милиции Владимира Серба, который руководил разгоном Майдана в 2014 году в Запорожье, не арестовали. Суд выбрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

Решение было принято в понедельник, 5 июля, Жовтневым районным судом Запорожья. После этого на протестную акцию под зданием вышли десятки активистов, передает "5 канал". На митинге использовали дымовые шашки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бывший начальник милиции после событий Революции Достоинства сбежал в Россию и был объявлен в розыск.

После семи лет в РФ подозреваемый внезапно вернулся в Запорожье. Это произошло 1 июля. Тогда же он сам пришел на заседание суда и заявил, что якобы долгое время не знал, что его разыскивают. Потом началась пандемия коронавируса, из-за которой он якобы не мог приехать на рассмотрение дела.

Видео дня

На заседание 5 июля экс-милиционер уже не явился. Сторона обвинения настаивала, чтобы его поместили в СИЗО, но суд решил иначе.

"Это решение – оно обжалованию не подлежит. И мы не можем подавать с точки зрения КПК. Но замечания могут быть поданы во время апелляционного рассмотрения дела", – сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.

Председатель "Национального корпуса" в Запорожский области Максим Зайченко, который вышел на митинг под суд, заявил, что по делу якобы "есть какая-то договоренность" и "определенные гарантии безопасности" Сербе, что это судебное разбирательство будет закрыто в его пользу.

По мнению ветерана "Азова" Зайченко, если это действительно так, то причастные должны отвечать перед законом.

Добавим, что Сербу обвиняют по:

ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц);

ч.1 ст.294 (массовые беспорядки);

ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По версии прокуратуры, во время майдана в Запорожье в январе 2014-го избиения активистов организовал именно Серба. Тогда в больницы попали около трех десятков человек.

В случае нарушения условий личного обязательства суд может оштрафовать Сербу на сумму от 438 грн до 3 708 гривен.

Следующее заседание по делу назначено на 8 июля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 24 июня в Черкассах суд заочно признал виновным экс-командира батальона милиции особого назначения "Беркут" Валерия Костенко по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года.