Экс-министру в 'Борисполе' вручили подозрение в похищении бизнесмена – источник

Бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского.

О вручении подозрение сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время OBOZREVATEL стало известно, что экс-чиновника в международном аэропорту "Борисполь" ожидали сотрудники Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Собеседник издания уточнил, что кроме подозрения Рудьковскому также вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Тем временем бывший чиновник на своей странице в Facebook подтвердил факт возвращения в Украину. Он также опубликовал фото со своей матерью и отметил, что поздравил ее с днем рождения.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто прислал поздравления", – написал он.

Как сообщалOBOZREVATEL,в феврале стало известно, чтоСБУ раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского в 2012 году. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва.

Ранее отмечалось, что подозреваемым по этому делу является бывший нардеп и экс-министр Николай Рудьковский.