Экс-министр назвал сценарии вторжения Путина в Украину из Крыма

Если Россия и решится на масштабное военное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма, то произойдет это не ради возвращения пресной воды из Днепра на полуостров.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. По его мнению, новый виток эскалации могут спровоцировать исключительно имперские амбиции главы страны-агрессора Владимира Путина по отношению к Украине.

"Подчеркиваю, значимость водной темы для Кремля сильно переоценена. Крым захватывали не для развития туризма или выращивания риса, тем более не для улучшения жизни крымчан, а для размещения военных баз. Им воды хватает. Потому не вижу, что для Кремля тема крымской воды больна настолько, чтобы он решился на вторжение", – сказал Лиев.

"Что же касается вторжения с уже оккупированных территорий дальше в Украину – это может быть связно с продолжением фетиша Путина по расширению своего влияния, своей империи. И тут больше рисков, чем вторжение из-за воды", – продолжил он свою мысль.

По словам экс-министра, проблема водоснабжения Крымского полуострова может быть использована оккупантами лишь как прикрытие для оправдания своей агрессии. Однако реальные обстоятельства говорят совсем о другом.

"Но поводы они умеют придумывать и без того: то мы язык "запрещаем", то россиян "ущемляем", до детей едим. Тема воды больше интересна местным оккупационным властям в Крыму – Аксенову и Ко. Им приходится разгребать сложности. Но эти гауляйтеры военно-тактических решений не принимают", – объяснил Лиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодной пресс-конференции в декабре Путин сделал неоднозначное заявление о планах по обеспечению оккупированного Крыма пресной водой. Он сказал, что в прилегающей к полуострову акватории Азовского моря якобы имеются большие запасы этого ресурса, которые можно использовать для нужд полуострова.