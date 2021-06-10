Экс-куратор 'Кривбасса' – об ужасах плена на Донбассе: воинам стачивали зубы напильником и отбивали гениталии током

С начала российско-украинской войны на Донбассе в 2014 году, военных, которые попадали в плен к террористам "Л/ДНР", держали в ямах, им стачивали зубы и отбивали гениталии электрическим током.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на "1+1" в четверг, 10 июня, рассказал куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник. Он напомнил, что только на 8 году войны против "мясников" начали возбуждать уголовные производства.

"Как можно торговать во время того, как твои бойцы, твои граждане, в 2014-2015 годах вообще сидели у ямах, в подвалах. Над ними издевались, напильником стачивали зубы, отбивали гениталии электрическим током. Я, кстати, очень благодарен каналу и Марьяне Бухан, что в этом году получился очень качественный – страшный, но качественный репортаж об "Изоляции", – рассказал Колесник.

Он отметил, что подпольная тюрьма, известная как "Изоляция" является бывшим арт-центром, из которого террористы сделали застенок.

"Когда читаешь тех, кто прошел это, когда слушаешь их видео, вообще не укладывается в голове, что такое может быть, во-первых, в 21-м веке, во-вторых, в Украине", – сказал куратор "Кривбасса".

Колесников вспомнил, как одного из бойцов террористы подстрелили, когда были навеселе. Они, по его словам, просто играли и отстрелили ему 18 см кости.

"Его привезли – аппарат Илизарова сняли, привязали доски, скотчем перемотали и передали. У парня 18 см кости было отстрелено пистолетом по-пьяни. Просто террористы играли", – сказал военный.

По его словам, в те годы даже происходило так, что одного террориста могли обменять на сем или даже на 32 украинцев.

"Захватили под Старобешиво россиянина, который воевал на той стороне, бойцы захватили, а я по дороге забрал, чтобы передать в СБУ. Через 10 дней его поменяли на семь наших. Захватили на 17 блокпосту между Комсомольском и Старобешиво венкома "ДНР" и бывшего командира Беркута. Его поменяли на 32-х человек. Эти ассиметричные вещи происходили часто", – добавил Колесник.

Как сообщал OBOZREVATEL :

обвинительный акт по террористу "ДНР", которого подозревают в истязании украинцев в тюрьме "Изоляция", направили в суд. Мужчину зовут Евгений Бражников, он является гражданином Украины.

Ранее в МВД заявили, что к пыткам в тюрьме "Изоляция" могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура Донецкой области уже заочно сообщила о подозрении одному из сотрудников "министерства госбезопасности ДНР", который в "Изоляции" силой удерживал и пытал украинцев.