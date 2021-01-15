Экс-командующий Медицинских сил ВСУ подал в суд на фронтмена группы 'Антитела'

Бывший командующий Медицинских сил ВСУ Игорь Хоменко подал в суд на фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю. Иск был подан еще в конце ноября, однако музыкант узнал о нем только в январе.

Детали Тарас Тополя сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Оказывается 23 ноября 2020 Хоменко И.П. подал на меня в суд. Напомню, месяц ноябрь. Еще не состоялась инспекция МО, еще не отработали следователи ВСП по ИВЛ, хотя министр обороны уже уволил Хоменко по указанию президента, однако его взял под крыло друг Хомчак. Так что еще можно показывать силу", – написал Тополя.

Он уточнил, что о существовании иска узнал только 15 января, когда получил повестку на вызов в суд. В это время Тополь вместе с семьей находился на отдыхе.

Факт подачи иска, в котором экс-командующий Медицинских сил ВСУ требует "защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", в комментарии "Радио Свобода" подтвердил и сам Игорь Хоменко.

"Это действительно так, я подал (иск. – Ред.). Это будет, я думаю, открыто все, поэтому все увидят. За те высказывания в мою сторону, которые были", – заявил он, отказавшись рассказывать о деталях и заверив, что "никто не прячется".

А Тополя напомнил, что стал не первым, на кого подали в суд представители командования Медицинских сил. Не так давно судебный иск получила также волонтер Наталья Воронкова, которая обвинила чиновников в приукрашивании действительности и искажении информации о реальном состоянии военной медицины. В частности, Воронкова заявила о провале реформы военной медицины и неэффективной борьбе с коронавирусной инфекцией в ВСУ.

С критикой медицинского обеспечения армии Тополя связывает и реальные причины иска к нему.

"Волонтеры путаются под ногами, мешают правильно пилить бюджет МО. Сотни миллионов наших с вами налогов. Поэтому командующий (на тот момент уже "экс", но в иске почему-то указывается как действующий) подает на меня в суд. Ну ок, суд так суд. Будет шоу! Вывалим на камеру все, что знаем. С документами. Пусть страна узнает о реальном состоянии военной медицины на 7 году войны", – написал Тополя.

Музыкант пообещал подробно описывать и показывать все процессы, которые будут происходить в ходе рассмотрения иска.

Ранее Тарас Тополя уже вызвал недовольство высшего военного руководства Украины. В частности, он 20 октября в соцсети рассказал о том, что глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак получил от государства три квартиры, часть из которых, по словам Тополи, он уже приватизировал. Фактически сразу после обнародования этой информации музыканта вызвали в военкомат, что сповоцировало среди окружения музыканта подозрения, что этот вызов напрямую связан с его обвинениями в адрес Хомчака.

Сам глава Генштаба связь между вызовом Тополя в военкомат и обнародованной им информацией, а также свою к этому причастность отрицал. 26 октября Хомчак заявил, что пост Тополи является "ударом по деловой репутации", а также намекнул, что музыкант мог стать орудием в "информационной атаке" со стороны государства-агрессора.

По обнародованной Тополей информации в Генштабе пообещали провести служебное расследование, в частности, в части "обнародования персональных данных", которые там увидели в сообщении музыканта.