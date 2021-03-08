Экс-командира батальона 'ДНР' и его сообщников взяли под стражу в Абхазии

Задержанного в оккупированной Россией грузинской Абхазии бывшего командира одного из батальонов "ДНР" Ахру Авидзбу и его экс-охранников отправили под стражу.

Об этом пишет "Кавказский узел". Все они являются фигурантами расследования о незаконном хранении оружия.

Кроме Авидзбы арестованы трое жителей оккупированного Россией Донецка Талех Гасанов, Станислав Культа, Андрей Локтинов и прибывший из Кабардино-Балкарии Аслан Гуатжиев.

Отмечается, что они были охранниками Авидзбы, когда тот был помощником так называемого президента Абхазии.

Напомним, что россиянин Ахра Авидзба ранее был командиром незаконного вооруженного формирования "ДНР" "Пятнашка".

Как сообщал OBOZREVATEL, боевика задержали 4 марта по подозрению в незаконном хранении оружия. Во время обысков были найдены патроны, РПГ, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.