Экс-командир 'Азова' ответил, участвовал ли Протасевич в войне на Донбассе

Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий заверил, что задержанный в Минске журналист Роман Протасевич был на Донбассе, где работал исключительно как журналист. Так он отреагировал на распространяемую российскими СМИ информацию, якобы белорус воевал "на стороне украинской армии".

Свое обращение украинец опубликовал в Telegram-канале. Захват самолета Ryanair с журналистом он назвал пиратством, а Протасевича в этой ситуации – "заложником, захваченным фактически террористическим путем".

"Сразу расставлю все точки над "і". Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", – подчеркнул Белецкий.

Он добавил, что сейчас весь народ Беларуси, как и Роман, оказался в заложниках режима Лукашенко, который уже точно "определился открыто шагать к объединению с Россией". По его словам, для украинцев эти события – не только о грусти за народ соседнего государства, но и 1082 километра общей границы, "безопасность которой теперь под большим вопросом".

"Мы должны всеми доступными нам способами помочь белорусскому народу в их борьбе за свободу от Лукашенко и его режима... Верю, что белорусы, как в свое время и мы на Майдане, смогут прогнать Лукашенко, сделать Беларусь самостоятельным и свободным государством", – написал Белецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили обложку газеты "Азова" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой якобы изображен Протасевич. Расследователь Bellingcat разоблачил заявления белорусских и росСМИ о якобы прохождения журналистом военной подготовки на территории Украины, отметив, что изображение было обработано в фоторедакторе.