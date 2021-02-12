Экс-главу полиции Винниччины, которого подозревали в госизмене, восстановили в должности

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины восстановил в должности начальника главного управления Национальной полиции Винниччины Антона Шевцова, которого в 2016 году обвиняли в государственной измене.

Об этом написал он сам в Facebook с переадресацией на страницу адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" в соцсети. Рассмотрение дела длилось почти пять лет.

"Судом удовлетворены исковые требования, признан противоправным и отменен приказ об увольнении, выданный Национальной полицией Украины, возобновлен подполковник полиции Антон Валерьевич Шевцов в должности начальника главного управления полиции в Винницкой области с 28.03.2016 года. Со всеми судебными решениями по данному делу можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по единому уникальному номеру дела: 826/10404/16", – говорится в сообщении.

"Жду комментарии от родной организации. И посчитайте мне выслугу. Там, по-моему, и о пенсии можно говорить", – написал Шевцов.

По информации журналиста Леонида Швеца, опубликованной в издании "Главком", сейчас Шевцов трудится в одной из охранных фирм оккупированного Крыма.

Напомним, что в 2016 году Шевцова обвинили в сепаратизме после того, как в СМИ появилась информация о том, что он якобы придерживается пророссийских взглядов.

В частности, на его странице в соцсетях якобы обнаружили общее фото с Николаем Валуевым, а также на фоне здания с российским флагом.

Кроме того, активисты нашли в YouTube видео якобы с участием Шевцова в параде победы 9 мая 2014 года в Крыму.

На время проведения расследования его отстраняли от выполнения служебных обязанностей.

Тогдашний руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе 14 марта 2016 года удовлетворила рапорт о его отставке.

17 марта 2016 года Шевцов был задержан СБУ при попытке покинуть территорию Украины.

Полицейскому предъявили обвинение за совершение государственной измены (статья 111 УК).

Однако уже 21 марта его освободили из-под стражи в зале суда по причине того, что истек процессуальный и законодательно оговоренный срок содержания его под стражей – 72 часа с момента задержания.

В мае 2016 года прокуратура Винницкой области закрыла уголовное производство в отношении Шевцова из-за "отсутствия в его действиях состава преступления".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу сообщено о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России.

В результате было увеличено количество личного состава войск и военной техники Вооруженных Сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу из страны, уточнили в ГБР. Позже российские военные вторглись в Крым, что привело к оккупации украинского полуострова.