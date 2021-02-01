Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, подозревают в подделке документов

Бывшему руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу.

Его также объявили в розыск, пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По данным следствия, несмотря на многократные уведомления, подозреваемый ни разу не явился в органы досудебного следствия.

Как уточнили следователи, Кудрявцев обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

После его получения, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки с целью получения свидетельства о признании иностранного документа на территории Украины.

Также он якобы использовал поддельный документ при назначении на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту возможного нарушения экс-главой ГАСИ правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний, уточнила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "УП".

Новость дополняется...