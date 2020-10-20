Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении, он назвал это "юридическим трэшем"

Бывшему главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Имя бывшего чиновника не было названо.

"Досудебным расследованием установлено, что экс-чиновник незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", – сказано в сообщении.

В то же время накануне, 20 октября, бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил в эфире Громадського радіо , что СБУ собирается сообщить ему о подозрении.

"Я ознакомился с постановлением суда. Этот вопрос не задержания, это вопрос предъявления подозрения. Проанализировав эту информацию, я обратился в Офис генпрокурора о том, чтобы они осуществили прокурорский надзор в этом деле и не подписывали подозрение. Поскольку есть вопросы к подследственности – указанную категорию дел должна расследовать НАБУ", – рассказал Верланов.

В своем Telegram Верланов сообщил, что в Офисе генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал".

"Узнал об этом, как всегда, из новостей. Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков", – сказал Верланов.

Кроме того, он назвал обвинения в свой адрес абсолютно безосновательными.

"Они являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", – сообщил экс-глава ГНС.

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