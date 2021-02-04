Экс-главе госпредприятия с огромной зарплатой СБУ сообщила о подозрении в растрате миллионов

Служба безопасности сообщила о подозрении в растрате средств бывшему руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Вероятнее всего речь идет о Саймоне Чернявском.

Как сообщается на сайте спецслужбы, материальные убытки государства составили более 9 миллионов гривен.

По предварительным данным, подозреваемый гражданин Великобритании организовал противоправный механизм растраты средств госкорпорации. Ему инкриминируют совершения преступлений по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Следственные действия продолжаются. Также устанавливаются остальные участники преступления.

В спецслужбе не уточнили имя подозреваемого, однако известно, что с декабря 2019 по апрель 2020 годов обязанности главы правления ГПЗКУ исполнял Саймон Чернявский. После этого он отказался продлевать трудовой контракт.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что руководство ГПЗКУ, несмотря на убыточность и коррупционные скандалы вокруг госпредприятия, получало огромные зарплаты. В частности, речь шла о Чернявском, которому только за январь 2020 года выписали 472,6 тыс. грн.