Экс-главарь "ДНР" Бородай собрался в Госдуму от партии Путина

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай стал кандидатом в депутаты в Государственную думу Российской Федерации. Он выдвигается от президентской партии "Единая Россия".

Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский. Он также прикрепил к посту скриншот с данными о Бородае с сайта главной политсилы страны-агрессора. В частности, боевик намерен избираться от Ростовской области.

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"Гражданская война" в Украине – это когда первый "глава ДНР", гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии "Единая Россия". Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне", – с сарказмом подметил Казанский.

В биографии Бородая указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО "Царьград". Кроме того, упоминается и его преступная деятельность на Донбассе.

"16 мая 2014 года решением "Верховного Совета ДНР" был утвержден "председателем Совета министров ДНР". Председатель правления "Союза добровольцев Донбасса", – сказано в досье оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2020 года Бородай, который грозился "взять Киев" с "добровольцами", признал, что ряды российских оккупантов постоянно несут существенные потери. Более того, по его словам, террористы продолжают гибнуть даже без сражений – во время перемирия они сталкиваются с небоевыми потерями.

При этом он утверждал, что мечтает успеть до своей смерти пройтись с колоннами по главной улице украинской столицы – Крещатику.