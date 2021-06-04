Экс-директора предприятия 'Укроборонпрома' уличили в техобслуживании иностранного военного самолета

Бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий госконцерна "Укроборонпром" заподозрили в незаконном предоставлении иностранному заказчику услуг военного назначения. Для этого у него не было соответствующего разрешения.

Действия экс-должностного лица разоблачили контрразведчики Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на ее официальном сайте.

Сотрудники СБУ выяснили, что государственное предприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран.

В то же время установлено, что сделка была заключена с нарушением требований украинского законодательства. Так, директор предприятия лично решил предоставить иностранному заказчику указанные услуги без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

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Сейчас следователи СБУ сообщили экс-директору госпредприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Недавно СБУ в Николаеве задержала должностных лиц компании "Укрзалізниця". Они ежемесячно сливали 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность преступной группировки, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.