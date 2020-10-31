Экс-директор 'Укрзалізниці' обвинил Лещенко в покрытии коррупцийних схем в закупках

Экс-директор по финансам Андрей Рязанцев обвинил члена Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко в том, что он скрывал реальную ситуацию в закупках на УЗ, покрывая коррупционные схемы. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя решение Антимонопольного комитета, который оштрафовал почти на 70 миллионов гривен компанию "Интерпайп" Виктора Пинчука, в течение многих лет являвшуюся чуть ли не единственным поставщиком колес на УЗ.

В своей заметке Андрей Рязанцев напомнил, что компания "Интерпайп" пыталась продать УЗ колеса по цене, которая была минимум вдвое выше среднерыночной. Когда он, еще будучи на должности, отказался тратить почти два миллиарда гривен на коррупционную схему, его уволили, но он рассказал детали дела на пресс-конференции.

"По материалам, изложенным на пресс-конференции, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело, второе уголовное дело было возбуждено по моему заявлению Печерским РОВД. Фигурантами этих дел является Андерс Ослунд, Сергей Лещенко, Иван Юрек, Кристиан Кун и другие топ-менеджеры железной дороги, которые упорно не ходят на допросы. И не удивительно. Боятся. Чувствуют, что круг сужается", - отметил Рязанцев в своей заметке.

Он напомнил, что АМКУ оштрафовал компанию "Интерпайп" и связанные с ней компании "РЕТЕК" и "Транспортные инвестиции" на 70 млн гривен, и на три года отстранил компании от публичных закупок.

"Учитывая, что только на трехлетнем контракте "Укрзалізниці" коррупционная составляющая должна была составить 1,2 млрд грн, а за последние десять лет необоснованное завышение цен на цильнокатаних колеса составляло около 60-90 млн долл США, то наказание точно соответствует нарушениям, которые были осуществлены", - выразил уверенность Рязанцев.

Он также подчеркнул, что если бы Сергей Лещенко, как ответственный за антикоррупционные действия в Наблюдательном совете компании "Укрзалізниця", относился к работе ответственно, то в компании было бы гораздо больше денег.

"Но именно Сергей Лещенко пытался неприкрытой ложью скрыть реальную ситуацию по этому вопросу и выгородить других участников этого заговора внутри компании, а именно Андерса Ослунда, который покинул Наблюдательный совет "Укрзалізниці" под давлением неоспоримых фактов", - указывает Рязанцев.

Напомним, ранее Андрей Рязанцев заявлял, что компания Виктора Пинчука "Интерпайп" хотела продать "Укрзалізниці" цельнокатаные колеса в 4 раза дороже себестоимости. По его подсчетам, коррупционная составляющая соглашения превышала миллиард гривен.

"В мае 2020 года, когда я ушел из УЗ, объявили тендер на 3 года, на сумму 2,4 миллиарда гривен. Учитывая, что цена колес была в два раза завышена, получается, что коррупционная составляющая в нем была около 1 млрд 200 млн грн, остальное - цена колес. Чтобы вы понимали: себестоимость колеса, если верить специалистам - в районе 8000 гривен сейчас. То есть, 15 000 - это уже цена с 100% -ной рентабельностью. Они хотели "задрать" ее еще в два раза - до 36 000", - объяснял Рязанцев.