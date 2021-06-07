Экс-чиновнику СНБО объявили подозрение в госизмене: эксклюзивные данные

В Украине разоблачили завербованного иностранной спецслужбой бывшего чиновника Администрации президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Мужчине официально сообщили о подозрении в государственной измене и уже арестовали.

По данным OBOZREVATEL, речь идет о Леониде Пирожкове, который, кстати, заявил, будто ничего ни о каких подозрения не слышал. А в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что он имел допуск к информации, содержащей государственную тайну, и делился ею со своими кураторами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины", – пояснили в СБУ.

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Досудебное следствие также подтвердило факты осуществления экс-должностным лицом разведывательно-подрывной работы против Украины.

Известно, что события разворачивались в период 2014 года, когда подозреваемый работал в АП, а затем в СНБО. Его незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений. Кроме этого, стратегического сотрудничества Украины с Европейским Союзом, Россией и Китаем, независимо от характера информации и грифа ограничения доступа к ней.

Бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации президента и аппарата СНБО сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Известно, что 1 июня суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в органы судебной власти. Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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