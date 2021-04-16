Экс-чиновника Нацполиции уличили в присвоении почти 1 млн грн

Бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины заподозрили в получении 980 тысяч гривен неправомерной выгоды и дальнейшей ее легализации.

Экс-чиновник правоохранительного органа, в частности, погорел на схеме с закупкой оборудования и специальных костюмов для нужд полицейского подразделения на Луганщине. 15 апреля ему объявили подозрение, информирует сайт Национального антикоррупционного бюро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, следствие установило, что эту сделку бывший глава Департамента НПУ, имея информацию о реальных потребностях подразделений в закупке взрывозащищенного оборудования, организовал вместе со знакомым ему частным предпринимателем осенью 2016 года.

Искусственно создав видимость отсутствия конкуренции, закупку провели по переговорной процедуре. В результате НПУ заплатила за оборудование 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (которые на самом деле не предоставлялись) компании, конечным бенефициаром которой и был на тот момент действующий чиновник НПУ.

"Указанный эпизод – одно из возможных преступлений по закупкам, осуществленным Департаментом НПУ, которые расследуют детективы НАБУ", – уточнили в бюро.

Там добавили, что расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляли еще с декабря 2018 года. Действия экс-чиновника НПУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 УК Украины. Также подозрение предъявлено сообщнику преступления – предпринимателю, по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предоставление неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко 1 марта подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Оказалось, что более полугода работники Департамента внутренней безопасности НПУ проводили проверку работы подразделений и разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие.