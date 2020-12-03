Экс-бойцов украинского 'Беркута' уличили в разгоне протестов в Беларуси. Фото

Среди белорусских силовиков ОМОНа (от рус. Отряд милиции особого назначения), которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".

В частности, журналисты узнали "беркутовца" Анатолия Примака, который покинул Украину после победы Революции Достоинства, а также Дмитрия Анцупова. Об этом пишет издание "Новы час" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Примака в рядах белорусских правоохранителей идентифицировали по фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции. Они проходили в Минске в январе 2017 года, и тогда госиздание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о мужчине как о сотруднике именно минского ОМОНа.

Расследователи подчеркивают, что Примак успел почистить свои страницы в социальных сетях – удалил фото и информацию о предварительном и нынешнем месте работы.

При этом 6 марта 2020 года имя бывшего "беркутовца" было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Так, Примака вызвали в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Однако на заседание украинец не появился "из-за болезни".

Кроме этого, среди "друзей" Анатолия Примака в соцсетях журналисты выделили еще одного бывшего бойца "Беркута" на службе в ОМОНе – Дмитрия Анцупова.

Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня".

Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета сотрудниками ОМОНа – его узнали на видео белорусского государственного телеканала "СТВ".

А 26 октября 2020 года в Telegram-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгону мирных протестов в Беларуси, сообщалось о том, что украинский бывший "беркутовец" Дмитрий Анцупов стал инспектором отдела специальной подготовки ОМОНа в столице Беларуси. Его должность в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении "Беркута".

Примечательно, что на своих страницах в соцсетях Анцупов прославляет оккупантов на Донбассе и их пособников.

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