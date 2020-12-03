Экс-бойцов украинского "Беркута" уличили в разгоне протестов в Беларуси. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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  • Украинцы Анатолий Примак и Дмитрий Анцупов присоединились к ОМОНу

  • Первый победил на соревнованиях по рукопашному бою среди сотрудников милиции Минска

  • Второй стал инспектором отдела специальной подготовки силовиков в белорусской столице

Экс-бойцов украинского 'Беркута' уличили в разгоне протестов в Беларуси. Фото

Среди белорусских силовиков ОМОНа (от рус. Отряд милиции особого назначения), которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".

В частности, журналисты узнали "беркутовца" Анатолия Примака, который покинул Украину после победы Революции Достоинства, а также Дмитрия Анцупова. Об этом пишет издание "Новы час" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Примака в рядах белорусских правоохранителей идентифицировали по фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции. Они проходили в Минске в январе 2017 года, и тогда госиздание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о мужчине как о сотруднике именно минского ОМОНа.

Анатолий Примак в Минске

Расследователи подчеркивают, что Примак успел почистить свои страницы в социальных сетях – удалил фото и информацию о предварительном и нынешнем месте работы.

Анатолий Примак (крайний справа) на соревнованиях по рукопашному бою среди сотрудников милиции Минска

При этом 6 марта 2020 года имя бывшего "беркутовца" было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Так, Примака вызвали в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Однако на заседание украинец не появился "из-за болезни".

Примак победил на вышеупомянутых соревнованиях

Кроме этого, среди "друзей" Анатолия Примака в соцсетях журналисты выделили еще одного бывшего бойца "Беркута" на службе в ОМОНе – Дмитрия Анцупова.

Анатолий Примак

Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня".

Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета сотрудниками ОМОНа – его узнали на видео белорусского государственного телеканала "СТВ".

Анатолий Примак в соцсетях
Скриншот страницы Примака в соцсетях

А 26 октября 2020 года в Telegram-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгону мирных протестов в Беларуси, сообщалось о том, что украинский бывший "беркутовец" Дмитрий Анцупов стал инспектором отдела специальной подготовки ОМОНа в столице Беларуси. Его должность в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении "Беркута".

Дмитрий Анцупов во время учений на блокпосту, апрель 2014 года, Николаев

Примечательно, что на своих страницах в соцсетях Анцупов прославляет оккупантов на Донбассе и их пособников.

Анцупов на совещании белорусских милиционеров
Кадры из видео телеканала "СТВ". Анцупов обозначен красным кружком
По месту расположения николаевского "Беркута". Дмитрий Анцупов – первый слева. Фото сделано не раньше ноября 2008 года
Дмитрий Анцупов во время практической стрельбы на полигоне, Украина
Анцупов Дмитрий Игоревич
Скриншот
Скриншот из соцсетей
Скриншот с сайта Анцупова в соцсетях
Идентификация Дмитрия Анцупова путем сравнительного анализа с видео "СТВ" и фото с его аккаунтов в социальных сетях

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