Фигурант дела Гандзюк, осужденный за сокрытие нападения, вышел на свободу
Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата, получивший условный срок за сокрытие преступления, вышел на свободу.
Об этом в четверг, 3 декабря, сообщило издание "Громадське". Журналисты ссылаются на заявление адвоката Павловского Владимира Сергета. Юрист подтвердил, что его подзащитного выпустили из-под стражи.
Сергет пояснил, что прокуратура не продлевала срок ареста Павловского, который истек 24 ноября. В то же время в Офисе генерального прокурора журналистам эту информацию не прокомментировали.
Ранее подозреваемый пошел на сделку со следствием. Он дал показания против экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера (назвав его заказчиком нападения на активистку) и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина (Москаленко).
Сам Павловский признал свою вину в том, что покрывал организаторов и давал недостоверные показания в суде.
Тогда Павловского оставили под стражей, так как ему предъявили два другим обвинения – создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.
Кроме того, на свободе оказался свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, водитель Павловского. Одинцов также подозревается в похищении транспортных средств. Он заключил сделку со следствием.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
16 сентября 2020 Павловский признал свою вину.