Фигурант дела Гандзюк, осужденный за сокрытие нападения, вышел на свободу

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата, получивший условный срок за сокрытие преступления, вышел на свободу.

Об этом в четверг, 3 декабря, сообщило издание "Громадське". Журналисты ссылаются на заявление адвоката Павловского Владимира Сергета. Юрист подтвердил, что его подзащитного выпустили из-под стражи.

Сергет пояснил, что прокуратура не продлевала срок ареста Павловского, который истек 24 ноября. В то же время в Офисе генерального прокурора журналистам эту информацию не прокомментировали.

Ранее подозреваемый пошел на сделку со следствием. Он дал показания против экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера (назвав его заказчиком нападения на активистку) и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Сам Павловский признал свою вину в том, что покрывал организаторов и давал недостоверные показания в суде.

Тогда Павловского оставили под стражей, так как ему предъявили два другим обвинения – создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.

Кроме того, на свободе оказался свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, водитель Павловского. Одинцов также подозревается в похищении транспортных средств. Он заключил сделку со следствием.

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