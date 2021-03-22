СБУ нашла в налоговой подполковника-шпиона: Бутусов раскрыл имя и детали

Информационные запросы для подполковника Главного оперативного управления налоговой милиции, подозреваемого в передаче "ДНР" секретных данных, якобы могли оформить задним числом.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов. Ссылаясь на источники издания "Цензор.НЕТ", он также назвал имя задержанного – Эдуард Валерьевич Устинов.

Известно, что злоумышленника, который незаконно копировал государственные базы данных и передавал их кураторам, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ГБР и Офисом генпрокурора. Об этом сообщалось на сайте СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заявляется, что он передавал кураторам:

персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов;

информацию о проведенных учреждениями закупок, состояние выполнения государственного оборонного заказа;

другие стратегически важные для государства данные.

Бутусов написал, что мужчине предъявлено подозрение по ст. 258 (создание террористической организации), ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютере), ст. 328 (разглашение гостайны).

"Это новый шпионский суперскандал, который требует немедленных решений руководства страны и кадровой чистки руководства Государственной фискальной службы", – считает журналист.

По его данным, Устинов был задержан еще 13 февраля, а право на доступ к информации для подозреваемого подписывал лично начальник Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

"Причем вдвойне скандально, что последний раз санкцию на предоставление доступа к информации Устинову Мельник подписал… уже после ареста шпиона!" – заявил Бутусов.

"В это трудно поверить, но это факт – 23 февраля Мельник подписал письмо в Государственную налоговую службу о предоставлении доступа к информации к информационно-телекоммуникационным системам налоговой службы для того самого подполковника Устинова", – написал он.

Видео задержания подозреваемого:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ прекратила работу киевской "ботофермы", которая распространяла фейки об Украине.