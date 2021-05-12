Климкин пояснил опасность "сотрудничества" "Единой России" на Донбассе
Заявленное сотрудничество провластной партии страны-агрессора "Единая Россия" и так называемого союза добровольцев Донбасса может быть использовано для дестабилизации ситуации в Украине, а также свидетельствует о том, что РФ перестает отрицать причастность к конфликту.
Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин на своей странице в Facebook во вторник, 11 мая. Он считает, что Украине стоит разрабатывать новую совместную стратегии по Донбассу вместе с международными партнерами.
"Отсутствие четких договоренностей по военному сотрудничеству и военной помощи с нашими партнерами именно сейчас очень разочаровывает, но его тактически хотя бы можно понять: нежелание прямо провоцировать РФ и подготовка к встрече Байден-Путин", – написал бывший глава МИД.
Он заявил, что к концу 2020 года жителям Донбасса незаконно выдадут до 1 млн российских паспортов.
"Кремль действует стратегически и последовательно: от тотальной паспортизации к организации выборов в Госдуму... Делать вид, что ничего не происходит, очень опасно: мы имеем дело уже не с оккупированным Донбассом, а с форпостом России, где полностью доминируют русский язык, российская валюта, российские стандарты и теперь российские паспорта.
Чем быстрее мы прекратим притворяться и начнем внутри и с нашими партнерами серьезный разговор относительно новых подходов, тем лучше", – уверяет Климкин.
Напомним, осенью "Единая Россия" на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с "Союзом добровольцев Донбасса", который состоит из лиц, воевавших против Украины, и пропагандирует отправку наемников из РФ.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".
Жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей за два года незаконно дали более 527 тысяч паспортов России.