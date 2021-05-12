Климкин пояснил опасность "сотрудничества" "Единой России" на Донбассе

Заявленное сотрудничество провластной партии страны-агрессора "Единая Россия" и так называемого союза добровольцев Донбасса может быть использовано для дестабилизации ситуации в Украине, а также свидетельствует о том, что РФ перестает отрицать причастность к конфликту.

Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин на своей странице в Facebook во вторник, 11 мая. Он считает, что Украине стоит разрабатывать новую совместную стратегии по Донбассу вместе с международными партнерами.

"Отсутствие четких договоренностей по военному сотрудничеству и военной помощи с нашими партнерами именно сейчас очень разочаровывает, но его тактически хотя бы можно понять: нежелание прямо провоцировать РФ и подготовка к встрече Байден-Путин", – написал бывший глава МИД.

Он заявил, что к концу 2020 года жителям Донбасса незаконно выдадут до 1 млн российских паспортов.

"Кремль действует стратегически и последовательно: от тотальной паспортизации к организации выборов в Госдуму... Делать вид, что ничего не происходит, очень опасно: мы имеем дело уже не с оккупированным Донбассом, а с форпостом России, где полностью доминируют русский язык, российская валюта, российские стандарты и теперь российские паспорта.

Чем быстрее мы прекратим притворяться и начнем внутри и с нашими партнерами серьезный разговор относительно новых подходов, тем лучше", – уверяет Климкин.

Напомним, осенью "Единая Россия" на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с "Союзом добровольцев Донбасса", который состоит из лиц, воевавших против Украины, и пропагандирует отправку наемников из РФ.

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