Джемилев: встреча с Путиным принесет Зеленскому потерю рейтинга, в глазах оккупанта пустота

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с главой России Владимиром Путиным один на один, поскольку переговоры в таком формате не принесут положительного результата. Более эффективным разговор будет в "нормандском формате". Еще лучше, если будут задействованы представители США.

Крым вернется под контроль Украины, как только в РФ рухнет тоталитарный режим. А произойти это может в любую минуту. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

В 2019 году я задавал вопрос Зеленскому – может ли он встречаться с Путиным в Крыму. Он ответил, что об этом не может быть речи, поскольку это оккупированная территория. Я не думаю, что с тех пор он изменил свою точку зрения.

Я вообще категорически против каких-либо двусторонних встреч с Путиным. Это абсурд какой-то. Встреча тет-а-тет совершенно нежелательна. Она ни к чему не приведет. Она приведет к унижению нашего президента. Скорее всего, его рейтинг после такой встречи просто лопнет.

Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину… Да что там смотреть? Там пустота. Такие вещи наносят ущерб имиджу Украины. Наши западные партнеры начинают криво усмехаться по этому поводу.

Это маниакальное стремление посмотреть в глаза Путину… Да что там смотреть? Там пустота

О чем говорить с Путиным? Территория оккупирована, наших граждан убивают. Возможна только встреча в рамках "нормандской четверки". Желательно с участием Соединенных Штатов.

Ситуация в Крыму сейчас не слишком подходящая для туристов. Прежде всего, дискомфорт из-за нехватки воды. Они все время жалуются на нехватку воды, но в то же время заявляют о 5-6 миллионах туристов, которые приедут. Чем они их будут поить – не понятно.

Почему-то Россия все время загоняет туда своих туристов, предлагают скидки на билеты и прочее. Им нужна эта показуха, чтобы продемонстрировать, что якобы с туризмом в Крыму все в порядке. Но что касается контингента туристов, то многие приезжают со своими продуктами.

Многие российские туристы приезжают в Крым со своими продуктами

В этом сезоне может быть примерно такая же ситуация, что и в прошлом, но они все равно будут говорить о "наплыве туристов". Как при советской власти.

Добычу пресной воды со дна Азовского моря анонсировал Путин. Потом Аксенов сказал, что пока нет научного обоснования, что там достаточно воды, что проводить исследования очень дорого. Несколько месяцев назад они собирались отказаться от этой идеи. И вот снова заговорили.

Видимо, просто жителям время от времени надо подавать какую-то надежду.

Но россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около полумиллиона человек. На ворованную территорию они загоняют своих жителей. Вот такое это государство. Кроме того, очень много воды потребляют военные базы.

Для местного населения там достаточно воды, но ее нерационально используют.

Сейчас выкопали десятки новых артезианских колодцев. Из-за активной эксплуатации в них начинает поступать уже не питьевая вода. Тогда эти колодцы закрывают и начинают копать в другом месте. И так по всему Крыму.

Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду – это освобождение Крыма. Больше ничего.

Когда Крым вернется в Украину? Тоталитарные режимы рушатся совершенно неожиданно. В Советском Союзе тоже до последнего думали, что это на века. То же самое произойдет и с Российской Федерацией. Регионы будут отпочковываться, как в свое время республики отпочковались от Советского Союза.

Тоталитарные режимы рушатся совершенно неожиданно

Причем, потенциал Российской Федерации нельзя сравнивать с потенциалом Советского Союза. ВВП России уступает ВВП Италии, которая в десятки раз меньше, чем РФ.

Но Россия по-прежнему выделяет огромные средства на военные цели. В среднем на одного военнослужащего они тратят в пять раз больше, чем страны НАТО. Их приоритет – вооружение и пропаганда.