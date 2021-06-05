Двое россиян переплыли Ворсклу, чтобы отдохнуть на море в Одессе. Фото и видео с нарушителями

Двое россиян незаконно пересекли границу Украины, чтобы отдохнуть в Одессе. Для этого они переплыли Ворсклу.

Об этом в субботу, 5 июня, на странице в Facebook сообщила пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ. Задержал нарушителей пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашевка недалеко от границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчины 1980 и 1982 рождения имели с собой только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.

Они признались правоохранителям, что намеревались добраться Одессу, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Свое "путешествие" они оправдали действием карантинных ограничений.

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Выяснилось, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту "Жуляны" устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины и "совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд".

За незаконное пересечение государственной границы задержанным грозит административная ответственность.

Кроме этого, указанным гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину. Мужчине, повторно совершившему пересечение границы – сроком на 10 лет, а его другу – на 5.

Как писал OBOZREVATEL, ночью 3 июня во Львовской области пограничники задержали двоих граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины на велосипедах. Мужчины были убеждены, что наша страна входит в Евросоюз, поэтому передвижение может быть свободным.