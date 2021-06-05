Двое россиян переплыли Ворсклу, чтобы отдохнуть на море в Одессе. Фото и видео с нарушителями

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Незаконное пересечение госграницы

Двое россиян незаконно пересекли границу Украины, чтобы отдохнуть в Одессе. Для этого они переплыли Ворсклу.

Об этом в субботу, 5 июня, на странице в Facebook сообщила пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ. Задержал нарушителей пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашевка недалеко от границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчины 1980 и 1982 рождения имели с собой только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами.

Они признались правоохранителям, что намеревались добраться Одессу, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Свое "путешествие" они оправдали действием карантинных ограничений.

Видео дня
Задержанные дали показания

Выяснилось, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту "Жуляны" устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины и "совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд".

Задержанные россияне

За незаконное пересечение государственной границы задержанным грозит административная ответственность.

Кроме этого, указанным гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину. Мужчине, повторно совершившему пересечение границы – сроком на 10 лет, а его другу – на 5.

Скриншот
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ночью 3 июня во Львовской области пограничники задержали двоих граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины на велосипедах. Мужчины были убеждены, что наша страна входит в Евросоюз, поэтому передвижение может быть свободным.

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