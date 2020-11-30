Двое граждан РФ пытались вступить в Нацгвардию Украины – СБУ

Военная контрразведка СБУ пресекла попытку двух граждан РФ вступить в Национальную гвардию Украины.

Как сообщается на сайте спецслужбы, двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, а другой – уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Нацгвардии.

"Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ", – говорится в сообщении.

Контрразведка установила, что экс-милиционер получил российский паспорт во время пребывания в оккупированном Крыму. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей "правоохранительных органов" на полуострове.

Второй кандидат закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украине и стал ее гражданином.

Сейчас проверяется возможная причастность уличенных лиц к спецслужбам России. Информация передана командованию Нацгвардии для принятия соответствующих решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы, согласно которым сотрудникам СБУ нельзя иметь родственников с гражданством РФ.