Две украинки пытались ввезти из Дубая бриллианты на 17 млн гривен

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины обнаружили бриллианты в личных вещах двух пассажирок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. У контрабандисток нашли 38 пакетиков с драгоценностями весом более 50 граммов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Предварительная сумма оценки составляет 17 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой рейсом из Дубая.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты.

По информации ГПСУ, драгоценности были обнаружены в карманах брюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники у населенного пункта Александровка Сумской области пресекли попытку ввезти контрабанду из России на 9 млн грн. Были обнаружены 12 картонных ящиков, в которых находилось большое количество медицинских средств, в том числе тесты на COVID-19.