Душили грифом от гитары: появились подробности убийства музыканта в Киеве

Музыканта Александра Деревянко, который был убит в своей квартире, душили при помощи грифа от гитары. Подозреваемыми являются 35-летний фитнесс-тренер Денис Мамедов, который брал уроки игры на гитаре у погибшего, и его сообщник, 31-летний уроженец Луганска Юрий Туманский.

Об этом, ссылаясь на источники в МВД, пишет "Страна". По словам собеседников издания, физически сильный Мамедов без труда задушил музыканта.

Затем он и Туманский – выпускник следственного факультета Луганского института внутренних дел – упаковали тело жертвы в полиэтилен, чтобы не было запаха, и вывезли в гаражный кооператив в Борисполе.

Однако залить тело бетоном, как замышлялось, преступники не успели. Задержанием подозреваемых занимались сотрудники Департамента стратегических расследований, полиция и прокуратура.

Как пишет "Страна", чтобы убить Деревянко и завладеть его имуществом, Мамедов заполучил доверие музыканта: он сказал, что якобы хочет научиться игре на гитаре и в романтической обстановке сделать предложение девушке.

Мамедов сговорился со своим знакомым Юрием, что они убьют Деревянко, а потом вывезут тело в гараж, который в Борисполе арендовал Туманский, и зальют бетоном: тогда шансы найти убитого были бы минимальны. Кроме того, преступники планировали инсценировать выезд Деревянко в "ЛНР", чтобы его сочли пропавшим на неподконтрольной территории.

Во время одного из уроков игры на гитаре физически сильный Мамедов задушил музыканта. Из квартиры Деревянко на улице И. Мазепы в Киеве Туманский и Мамедов вывезли ценные гитары и документы на две квартиры. Они планировали подделать дарственные от имени жертвы и перепродать недвижимость.

Подозреваемым вручено подозрение по статье "Убийство по предварительному сговору группой лиц". Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, музыкант Александр Деревянко исчез 29 ноября. В субботу, 5 декабря, информированные источники OBOZREVATEL сообщили, что Деревянко был убит в своей квартире, подозреваемые в преступлении задержаны.