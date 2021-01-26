'Акушерка', при которой умерла женщина в Ривне, принимала роды у популярной блогерши: в СМИ появилось фото и детали трагедии

"Духовной акушеркой", принимавшей роды у жительницы Ровно, которая скончалась на днях, якобы является 36-летняя Евгения Кравчук, известная под именем Джамалия.

Настоящее имя еще в марте 2019 года назвал интернет-сайт "Все профи". Как отмечает "Радио Трек", в полиции уточнили, что женщина приехала по просьбе самой роженицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Согласно обнародованным в сети данным, Кравчук родилась в России, но у нее есть украинское гражданство. Она жила в Дагестане, Египте и Турции. Приняла ислам, но после этого от нее отказалась семья. В Украину переехала в 2016 году и проживает в частном доме под Киевом, фото которого сама публиковала в соцсетях.

О себе женщина пишет, что она врач-натуропат, но такой специальности нет ни в медучилищах, ни в вузах, а выучиться на такого "специалиста" можно за две недели на специальных курсах.

По данным издания, 36-летняя "духовная акушерка" самостоятельно родила семерых детей, однако выжили только пятеро.

Также отмечается, что Джамалия принимала роды у известной блогерши Софии Стужук, бывший муж которой скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Правоохранители уточнили, что Джамалия приехала по просьбе роженицы, но они пошли не по плану и женщина стала быстро терять кровь. Ей предлагали вызвать скорую помощь, но та наотрез отказывалась.

"Пока женщина три часа истекала кровью, так называемая духовная акушерка наблюдала за процессом. В это время в квартире были также муж и сестра погибшей", – отметили в полиции.

Пока рассматривается версия несчастного случая, но производство могут переквалифицировать на ч.3 ст.134 (непредоставление помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии). Если это произойдет, то к уголовной ответственности привлекут всех, кто находился в квартире во время родов.

В свою очередь основатель местного проекта "Пузатая мама" Оксана Кравец обратила внимание, что роды дома стали новомодным явлением, которое часто распространяются в соцсетях.

Женщина пояснила, что это очень опасно и рожать детей стоит только под присмотром врачей в медучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 34-летняя роженица в Ривне умерла 23 января. Женщина три часа истекала кровью. Ребенок при этом выжил и находится под присмотром врачей.