Дубинский попал в ДТП на Львовщине

Народный депутат Александр Дубинский 1 марта попал в ДТП на Львовщине. В СМИ пишут, что за рулем Toyota он якобы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.

Происшествие случилось примерно в 06:20 в понедельник. Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах факт аварии подтвердили, подчеркнув, что данные о травмированных уточняются.

Известно, что ДТП с нардепом произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Некоторые издания отмечают, что водитель и пассажир автомобиля Jeep, который протаранила Toyota, якобы получили телесные повреждения и "пострадавших доставили в больницу".

Отметим: у Александра Дубинского, который боролся с коррупцией в украинском политикуме, журналисты обнаружили более 20 квартир, земельные участки и значительный автопарк. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года автомобиль на тот момент еще "Слуги народа" Александра Дубинского столичные коммунальщики эвакуировали за неправильную парковку в центре Киева.