Дубилет-старший заявил, что не прячется и уведомил НАБУ о проживании в Израиле

Фигурант громкого дела ПриватБанка, экс-глава правления Александр Дубилет заявил, что не скрывается от следствия и готов вернуться в Украину как только правительство Израиля отменит запреты в связи с пандемией и военным положением в стране. Детективы НАБУ и прокуроры САП извещены о месте пребывания банкира исключительно по его личной инициативе.

Об этом сообщило издание "Левый берег", ссылаясь на письменное заявление Дубилета-старшего, направленного в редакцию. В нем же он указал, что о вручении подозрения и объявления в розыск узнал из украинских СМИ.

"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение", – указал Дубилет в письме журналистам.

Он добавил, что направил с десяток различных сообщений в НАБУ и САП о своем месте пребывания, о готовности сотрудничать со следствием и выполнять все предусмотренные процессуальные действия. Правоохранители исправно получали эти извещения, что подтверждается нотариальными подписями.

"Я вынужден через средства массовой информации обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются за пределами их внимания", – пояснил банкир.

Дубилет-старший публично обратился к органам САП и НАБУ с просьбой направлять ему все процессуальные документы и совершать действия в рамках следствия вплоть до его возвращения в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL: