Дубилет-старший заявил, что не прячется и уведомил НАБУ о проживании в Израиле
Фигурант громкого дела ПриватБанка, экс-глава правления Александр Дубилет заявил, что не скрывается от следствия и готов вернуться в Украину как только правительство Израиля отменит запреты в связи с пандемией и военным положением в стране. Детективы НАБУ и прокуроры САП извещены о месте пребывания банкира исключительно по его личной инициативе.
Об этом сообщило издание "Левый берег", ссылаясь на письменное заявление Дубилета-старшего, направленного в редакцию. В нем же он указал, что о вручении подозрения и объявления в розыск узнал из украинских СМИ.
"На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы "вручения" мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение", – указал Дубилет в письме журналистам.
Он добавил, что направил с десяток различных сообщений в НАБУ и САП о своем месте пребывания, о готовности сотрудничать со следствием и выполнять все предусмотренные процессуальные действия. Правоохранители исправно получали эти извещения, что подтверждается нотариальными подписями.
"Я вынужден через средства массовой информации обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются за пределами их внимания", – пояснил банкир.
Дубилет-старший публично обратился к органам САП и НАБУ с просьбой направлять ему все процессуальные документы и совершать действия в рамках следствия вплоть до его возвращения в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в марте этого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение трем топ-менеджерам "ПриватБанка" в растрате 8,2 млрд грн. Среди них оказался и Александр Дубилет.
Поскольку Дубилет-старший в этот момент уже не находился в Украине, он был объявлен в международный розыск.