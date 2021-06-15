В Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП, погибла женщина. Фото

В Винницкой области 14 июня пьяный полицейский устроил ДТП – слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии одна пассажирка легкового авто погибла, еще трое – пострадали.

Как сообщила во вторник, 15 июня, пресс-служба Государственного бюро расследований, за рулем машины находился инспектор роты Управления патрульной полиции в Киевской области.

По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и влетел в дерево.

По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что патрульный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

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В аварии погибла 28-летняя девушка. Она умерла на месте инцидента. Еще один пассажир был госпитализирован, двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

Обстоятельства смертельного ДТП расследуют следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 286-1 УК – "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего".

Если вину копа докажут в суде, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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