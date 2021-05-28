В Виннице из СИЗО выпустили женщину-водителя, которая пьяной сбила ребенка на тротуаре

В Виннице из СИЗО под залог выпустили 43-летнюю женщину, подозреваемую в "пьяном" ДТП с потерпевшим 24 мая. В аварии пострадал 13-летний Андрей Тарасюк, который до сих пор в медикаментозной коме с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами.

Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили журналисты ТСН. Отмечается, что вероятная виновница ДТП перечислила семье пострадавшего парня лишь 10 тыс. гривен, но этого не хватит даже на один день лечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время семья внесла за женщину-водителя 180 тыс. гривен залога, чтобы ее освободили из СИЗО.

Авария произошла в понедельник, 24 мая, когда пьяная водитель на скорости сбила школьника на тротуаре и он накололся головой на арматуру.

Уровень алкоголя в крови женщины в 16 раз превышал норму. Во время заседания выяснилось, что она болеет алкоголизмом и находится на учете у нарколога.

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