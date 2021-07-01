На Винниччине пьяный водитель врезался в детскую коляску: ребенок чудом выжил после того, как его откинуло на 10 метров. Видео

В селе Ладыжинские хутора Винницкой области в "пьяном" ДТП чудом уцелела 11-месячная девочка. В коляску с ребенком, когда мама везла ее по обочине, на скорости врезался автомобиль, в результате чего маленькая Доминика попала в реанимацию с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга, переломами.

Ребенок получил и другие повреждения: скелета, большеберцовой кости, внутренних органов, грудной клетки и легких, рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Винницкой детской больницы Анатолий Стародуб. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мама Доминики Виктория Браславец отметила, что все случилось в считанные секунды. Она как раз закрыла козырек на коляске, чтобы пыль с дороги не попала малышке в глаза.

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"Засвистели колеса и коляска полетела", – сказала Браславец. В итоге девочку отбросило на десяток метров от дороги, что, вероятно, и спасло ей жизнь – так как коляска попала под колеса.

"Я побежала за машиной и в траве нашла Доминику, а машина поехала дальше с коляской. Свидетели говорили, что каталась дальше два круга", – рассказала мама девочки.

Когда авто остановилось, водитель был в состоянии шока. В его крови нашли 0,3 промилле алкоголя.

"Это где-то сто грамм водки или 1-2 бутылки пива", – пояснил начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон.

Кроме того, оказалось, что прав у 47-летнего мужчины, местного жителя, никогда не было, а на чужом автомобиле виновник аварии учился водить.

"Попросил у кого-то, а накануне с этим человеком распивали пиво и тот дал ему машину, чтобы прокатиться", – отметил Соломон.

В селе о водителе отзываются хорошо. Говорят, несколько лет назад жена ушла из семьи и он сам воспитывает шестерых детей. Пьяным его раньше не видели

"Он работяга. Что произошло, почему он сел за ту машину, никогда его за транспортным средством не видел", – указал староста Николай Шаповал.

Мужчина пока в СИЗО, суд должен выбрать ему меру пресечения. Судьбу его детей решать социальные службы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Тернопольской области мужчина сдался правоохранителям и признался в совершении ДТП. По данным следствия, он насмерть сбил двух девушек 16-ти и 18-ти лет в селе Петриков на Тернопольщине почти 16 лет назад.