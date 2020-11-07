ДТП в Харькове: водитель пытался зарезать девушку на улице. Видео

Водитель, который совершил наезд на пешеходов в Харькове, ранее с ножом напал на девушку.

Как сообщает Telegram-канал "Харьков NOW", нападение произошло в июне этого года. В сети было опубликовано видео задержания иностранца.

"4 июня 2020 года 22-летний нигде не работающий гражданин Йемена около 23:00 возле метро "Научная" напал с ножом на девушку и нанес ей несколько ударов в район грудной клетки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в размере 105 100 гривен. Залог был внесен и обвиняемый вышел из следственного изолятора.

Осторожно, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове автомобиль сбил четырех людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.

Позже появилась информация, что водитель, по словам очевидцев, после совершения ДТП вел себя неадекватно.