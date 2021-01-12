В Украине в ДТП погибли более 3,5 тыс. человек: статистика за 2020 год
В Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 – из пострадавшими или погибшими.
В авариях за год погиб 3 541 человек, 31 974 – получили травмы. Об этом сообщается на Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
В МВД назвали основные причины ДТП. Это:
превышение безопасной и установленной скорости движения;
нарушение правил маневрирования;
нарушение правил проезда перекрестков;
нарушение правил проезда пешеходных переходов;
несоблюдение дистанции.
В авариях погибли 1 198 пешеходов (6 959 получили травмы), 168 детей (травмированы 3 957), 235 велосипедистов (пострадали 1 610).
Напомним, по данным патрульной полиции, в Украине за первые 11 месяцев 2020 года зафиксировали 150 267 ДТП, в которых погибли 3 197 человек. Еще 29 320 были травмированы. Жертвами аварий становились целые семьи, а многие водители просто засыпали за рулем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Соломенском районе Киева 12 января произошло столкновение Volkswagen Jetta и Golf. Водитель последнего авто, предварительно, был пьян. Golf в результате перевернулся на бок.
10 января возле города Корец Ривненской области, на трассе Киев – Чоп, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два пешехода.
8 января на Харьковщине в городе Богодухов полицейский батальона конвойной службы Нацполиции сбил пешехода, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия. 21-летний пострадавший попал в больницу.