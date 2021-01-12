В Украине в ДТП погибли более 3,5 тыс. человек: статистика за 2020 год

В Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 – из пострадавшими или погибшими.

В авариях за год погиб 3 541 человек, 31 974 – получили травмы. Об этом сообщается на Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

В МВД назвали основные причины ДТП. Это:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

В авариях погибли 1 198 пешеходов (6 959 получили травмы), 168 детей (травмированы 3 957), 235 велосипедистов (пострадали 1 610).

Напомним, по данным патрульной полиции, в Украине за первые 11 месяцев 2020 года зафиксировали 150 267 ДТП, в которых погибли 3 197 человек. Еще 29 320 были травмированы. Жертвами аварий становились целые семьи, а многие водители просто засыпали за рулем.

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