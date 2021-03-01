На дорогах "летают" пьяные подростки, а тела жертв выбрасывают в реки: самые резонансные ДТП февраля

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Расследования
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Украинцы продолжают гибнуть на дорогах

Согласно официальным данным патрульной полиции, за первый месяц 2021 года в Украине зафиксировали 13 983 аварии. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го – 11 836. Статистики ДТП за февраль еще нет, хотя этот месяц уже можно назвать трагичным для многих украинских семей.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных дорожно-транспортных происшествий последнего месяца зимы (фото и видео 18+).

Сбил человека и бросил тело в реку

В начале февраля в Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который, управляя грузовиком ЗИЛ-131, насмерть сбил пешехода. После этого он выбросил тело жителя села Широкая Гребля Хмельницкого района в реку Южный Буг и скрылся с места происшествия.

Свидетелей аварии не было .

Водитель во время общения с полицией признался, что очевидцев аварии не было, поэтому он поступил так, чтобы избежать наказания.

Погибшего пешехода спасатели нашли и достали из воды между селами Широкая Гребля и Куриловка.

Водитель сбросил тело погибшего пешехода в реку.
Пьяный сбил двух детей в Одессе

5 февраля в Одессе утром, на углу улиц Розумовской и Мясоедовской, 20-летний водитель Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который отбросило на пешеходный переход.

В этот момент там находились двое детей, которые шли на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Пострадавших немедленно госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате аварии пострадали двое детей.

Было установлено, что виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный подросток на скорости 160 километров в час

В Броварах на Киевщине 6 февраля водитель Honda Accord на огромной скорости "влетел" в Chevrolet Lacetti.

Lacetti отбросило на 60 метров

Было установлено, что оба автомобиля двигались по дороге в сторону Киева. Но позже 39-летний водитель Chevrolet остановился на перекрестке, чтобы сделать разворот – в тот момент его сзади протаранил Accord.

Водитель Lacetti погиб

Сила столкновения была такой, что Lacetti отбросило на 60 метров. От полученных травм мужчина скончался в больнице, врачи не смогли его спасти.

Скорость Honda составляла около 160 километров в час

В полиции уточнили, что за рулем Honda Accord был 16-летний житель Броваров. Подросток находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а скорость машины в момент ДТП составляла около 160 километров в час.

Протаранил микроавтобус с людьми

На Прикарпатье в селе Павловка на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга произошла страшная авария – мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми. За рулем спецавтомобиля находился 19-летний парень.

Мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми

Предварительно было установлено, что водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку и не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В ДТП погибли двое человек

В результате ДТП погибли два человека – 53-летняя и 54-летний жители Ивано-Франковской области, а также пострадали 13 человек. Их доставили в больницу с травмами.

Оба водителя в момент аварии были трезвые.

Мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми
"Евробляха" влетела в семью музыканта

На Кировоградщине в аварии погиб известный в области музыкант Артем Язловецкий. Ему было всего 29 лет. Он ехал с семьей, когда на встречную полосу вылетела BMW на еврономерах, ее водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Джип буквально снес с трассы легкую "Славуту".

Автомобиль музыканта на месте ДТП.

Также пострадали 25-летняя супруга Артема Анастасия и двое маленьких детей – мальчики-близнецы.

Музыкант погиб от полученных травм.

Как рассказал OBOZREVATEL учитель музыки Артема Александр Котов, парень весь удар принял на себя. Позже спасателям пришлось вырезать его тело из искореженного автомобиля.

Артем Язловецкий.
Наказание за "пьяное" вождение в Украине ужесточили

В феврале украинский парламент голосами 325 нардепов принял финальную версию законопроекта, который призван уменьшить количество потенциальных убийц на дорогах.

Штрафы за "пьяное" вождение вырастут до 51 тыс. грн, а за ДТП с пострадавшими невозможно будет избежать наказания даже после раскаяния или примирения.

Если в результате аварии будет травмированный средней тяжести, то вместо штрафа в 85 000 грн, исправительных работ или ареста до 60 суток водителя будет ждать от трех лет тюрьмы. Наказание за смертельное ДТП вырастет с 3-8 лет лишения свободы до 8-12 лет.

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