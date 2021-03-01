На дорогах "летают" пьяные подростки, а тела жертв выбрасывают в реки: самые резонансные ДТП февраля

Согласно официальным данным патрульной полиции, за первый месяц 2021 года в Украине зафиксировали 13 983 аварии. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го – 11 836. Статистики ДТП за февраль еще нет, хотя этот месяц уже можно назвать трагичным для многих украинских семей.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных дорожно-транспортных происшествий последнего месяца зимы (фото и видео 18+).

В начале февраля в Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который, управляя грузовиком ЗИЛ-131, насмерть сбил пешехода. После этого он выбросил тело жителя села Широкая Гребля Хмельницкого района в реку Южный Буг и скрылся с места происшествия.

Водитель во время общения с полицией признался, что очевидцев аварии не было, поэтому он поступил так, чтобы избежать наказания.

Погибшего пешехода спасатели нашли и достали из воды между селами Широкая Гребля и Куриловка.

5 февраля в Одессе утром, на углу улиц Розумовской и Мясоедовской, 20-летний водитель Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который отбросило на пешеходный переход.

В этот момент там находились двое детей, которые шли на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Пострадавших немедленно госпитализировали в медицинское учреждение.

Было установлено, что виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Броварах на Киевщине 6 февраля водитель Honda Accord на огромной скорости "влетел" в Chevrolet Lacetti.

Было установлено, что оба автомобиля двигались по дороге в сторону Киева. Но позже 39-летний водитель Chevrolet остановился на перекрестке, чтобы сделать разворот – в тот момент его сзади протаранил Accord.

Сила столкновения была такой, что Lacetti отбросило на 60 метров. От полученных травм мужчина скончался в больнице, врачи не смогли его спасти.

В полиции уточнили, что за рулем Honda Accord был 16-летний житель Броваров. Подросток находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а скорость машины в момент ДТП составляла около 160 километров в час.

На Прикарпатье в селе Павловка на трассе Стрый-Черновцы-Мамалыга произошла страшная авария – мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми. За рулем спецавтомобиля находился 19-летний парень.

Предварительно было установлено, что водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку и не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП погибли два человека – 53-летняя и 54-летний жители Ивано-Франковской области, а также пострадали 13 человек. Их доставили в больницу с травмами.

Оба водителя в момент аварии были трезвые.

На Кировоградщине в аварии погиб известный в области музыкант Артем Язловецкий. Ему было всего 29 лет. Он ехал с семьей, когда на встречную полосу вылетела BMW на еврономерах, ее водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Джип буквально снес с трассы легкую "Славуту".

Также пострадали 25-летняя супруга Артема Анастасия и двое маленьких детей – мальчики-близнецы.

Как рассказал OBOZREVATEL учитель музыки Артема Александр Котов, парень весь удар принял на себя. Позже спасателям пришлось вырезать его тело из искореженного автомобиля.

В феврале украинский парламент голосами 325 нардепов принял финальную версию законопроекта, который призван уменьшить количество потенциальных убийц на дорогах.

Штрафы за "пьяное" вождение вырастут до 51 тыс. грн, а за ДТП с пострадавшими невозможно будет избежать наказания даже после раскаяния или примирения.

Если в результате аварии будет травмированный средней тяжести, то вместо штрафа в 85 000 грн, исправительных работ или ареста до 60 суток водителя будет ждать от трех лет тюрьмы. Наказание за смертельное ДТП вырастет с 3-8 лет лишения свободы до 8-12 лет.