ДТП с украинцами в Польше: в консульстве рассказали о состоянии пострадавших

Одна из украинцев, пострадавших в результате ДТП в Кашице на юге Польши 21 марта, находится тяжелом состоянии в больнице – 74-летней женщина нуждается в операции.

Генеральное консульство в Люблине в круглосуточном режиме занимается помощью гражданам и сопровождением дела о смертельной аварии. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

"Одна женщина в тяжелом состоянии в больнице, водитель погиб, остальным опасности жизни нет. Консульство вместе с представителями местной власти и компетентных служб оказывают пострадавшим необходимую помощь. Горячая линия ГКУ в Люблине: +48784138555, МИД: +380442381657", – говорится в сообщении.

Сам генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, который выехал на место автокатастрофы, в комментарии "Укринформу" добавил, что 74-летняя женщина находится в очень тяжелом состоянии, 22 марта ее перевезут из Перемышля в Жешув, а на следующий день должны сделать операцию.

По его информации, еще в одной 55-летней украинки поломанные конечности, а в 22-летнего мужчины – водителя автобуса, который находился за рулем, – ушиб головы.

"Сейчас они проходят обследование в больнице в Перемышле. Информация о состоянии еще двух пострадавших, находящихся в больницах города Пшеворск и Любачув, уточняется", – сказал Павлюк, добавив, что почетный консул Украины в Перемышле Александр Бачик обеспечил пострадавших предметами первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.