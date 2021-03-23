ДТП с украинцами в Польше: появились подробности о пострадавших

Четырех граждан Украины, которые ночью 21 марта на автобусе попали в аварию в Польше, отправили домой несмотря на незначительные травмы.

В то же время некоторым пострадавшим необходима операция, которую проведут польские медики. Об этом рассказал генеральный украинский консул в Люблине Василий Павлюк в комментарии каналу "Украина 24".

"Мы вчера отправили в Украину четырех граждан, находившихся в том же автобусе. Они, к сожалению, не отделались лишь испугом, у них есть ушибы. Но можно было транспортировать", – сказал он.

По его словам, остальные украинцы, которые сильно травмировались в результате ДТП, остаются в больницах. В частности, 74-летняя женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии.

"Ее перевезли из Перемышля в Жешув, должны делать там операцию. Еще в четырех пассажиров, скажем так, легкое состояние. Тоже есть переломы, но угрозы их жизни нет", – добавил Павлюк.

Накануне он говорил, что у одной 55-летней украинки поломанные конечности, а в 22-летнего мужчины – водителя автобуса, который находился за рулем, – ушиб головы. Генеральное консульство в Люблине в круглосуточном режиме занимается помощью гражданам и сопровождением дела о смертельной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.