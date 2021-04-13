ДТП с тещей Притулы: пострадавшая рассказала о лечении и как проходит суд

13 апреля пройдет очередное судебное заседание по делу ДТП, когда теща шоумена и активиста Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника – Лилия Сопельник на авто сбила мать с ребенком.

Пострадавшими проходят 49-летняя Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав, передает "КП в Украине". Женщина рассказала, как проходит ее лечение и как уже два года с даты аварии (22 августа 2019 года) длятся суды.

"Я услышала сзади шум… Все, что помню – как что-то большое и белое надвигается на меня. Дальше удар. Очнулась уже на земле, увидела перед собой сына. Он очень тяжело дышал, скорее хрипел. Я стала кричать "Помогите!". Дальше помню эпизодами, как еду в скорой", – вспоминала она день аварии.

Печенежская пережила девять операций. Ей вставляли пластину на ключицу и спицы в локоть, было много переломов тазовых костей. Она почти три месяца провела без движения.

Мальчик также сильно пострадал в ДТП. До февраля 2020 года он учился в лежачем положении. Ходить почти не мог. В школу он пошел лишь в сентябре.

"Реабилитация у Ростика шла нормально, но примерно в декабре 2020 года он стал жаловаться на боли в животе. Врачи обнаружили грыжу. Ребенка пришлось оперировать в конце января 2021 года. Врачи объяснили этот диагноз как возможное последствие полученных травм от ДТП", – рассказал отец мальчика Олег Печенежский.

В целом на лечение мамы и сына семья Печенежских потратила около 700 тысяч гривен. Первые деньги – 245 тысяч грн от стороны Сопельник они получили после публикации в сети видео "Странности в деле с перепутанными педалями".

"23-го числа, на следующий день после аварии, муж Сопельник был в Охмадете вместе со своим телохранителем. Пытался как-то решить вопросы. Я перенаправил их решать вопросы через адвоката. На этом все и закончилось", – говорил Олег Печенежский.

По словам супругов Печенежских, на суде адвокат Сопельник предоставил справку, что Лилия – бедная пенсионерка, потому не может заплатить большую компенсацию пострадавшим в ДТП.

Анжела Печенежская подчеркнула, что за свои действия Сопельник должна понести наказание и сесть в тюрьму. В судебном иске семья Печенежских указала 700 тысяч гривен затрат на лечение и еще 800 тысяч на курс восстановления.

"Я бы хотела иметь средства продолжить лечение. А еще я хочу, чтобы Лилия Сопельник села в тюрьму. Если кто-то машину угнал – вора садят в тюрьму. А если забрали здоровье, которое дороже золота, то такого человека наказывать нельзя?" – возмущалась пострадавшая.

Адвокат Сопельник Елена Сторожук сообщила, что пострадавшей стороне никто не отказывал в помощи.

"Документами были подтверждены расходы на 409 тысяч гривен. Наша сторона оплатила сверх того – 550 тысяч. Если в будущем будут еще расходы, мы также готовы платить, никто от помощи не отказывался и не отказывается. Мы изначально предлагали эту помощь, просили реквизиты. Но нам отвечали: нет, ничего не нужно. Не было конструктивного общения", – сказала она.

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