ДТП с двумя погибшими в Киеве: подозреваемую, выехавшую на "встречку", задержали

Женщина, которая стала виновницей ДТП с двумя погибшими на Гостомельском шоссе в Киеве, была задержана.

Об этом, в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Как говорится в сообщении, Renault Laguna, за рулем которого находилась подозреваемая, двигался в направлении Киева, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo, который ехал в сторону села Гостомель.

Вследствие аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet. Водитель Renault и еще один пассажир Chevrolet были госпитализированы с травмами.

Женщина, находившаяся за рулем Renault, была задержана, ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет.

На данный момент правоохранители решают вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и причины смертельной аварии, отмечается в сообщении прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельная авария произошла в Киеве в Оболонском районе на Гостомельском шоссе 6 марта. Части автомобилей были разбросаны по всей дороге.