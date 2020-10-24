В Ривне водитель вылетел на "встречку" и врезался в маршрутку: есть погибший, пострадали дети

В Ривне в субботу, 24 октября, в ДТП с двумя авто и маршруткой погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, пострадали.

Автопроисшествие случилось около 16:00 по улице Черновола. Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Geely CK выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси "Богдан" сообщением "Ровно-Здолбунов" под управлением 32-летнего жителя Радивиловского района. От удара маршрутка влетела в Citroen Xsara Picasso. Последним авто управлял 35-летний житель Ровно.

Предварительна, водитель Geely совершал маневр обгона легковушки Citroen, пересекая сплошную линию.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Geely. В салоне также находились трое пассажиров: 20-летняя жена водителя, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Всех доставили в больницу с травмами.

Также пострадали четверо пассажиров с маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей 14-ти, 6-ти и 4-х лет. По результатам предварительных обследований, все получили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. Их госпитализировали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Волочиск Хмельницкой области случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли двое подростков 14 и 15 лет.