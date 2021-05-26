В Прилуках пьяный водитель влетел в толпу на "зебре", один человек в реанимации. Видео

В Прилуках Черниговской области пьяный водитель поехал на желтый сигнал светофора и на скорости сбил трех пешеходов на "зебре". Один из пострадавших – ребенок.

Как сообщается в сюжете ТСН от 26 мая, 22-летний парень и 17-летняя девушка получили легкие телесные повреждения, их жизни ничто не угрожает. Еще один парень, которому тоже 22 года, находится в тяжелом состоянии в реанимации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария произошла поздно вечером 25 мая на перекрестке улиц Киевская и Коптева.

Судя по тормозным следам на асфальте, водитель пытался на скорости войти в поворот. В то время на светофорах был желтый свет, а на зебре – люди.

Очевидцы событий рассказали, что все травмированные были в военной форме. Пострадавших доставили в больницу.

Водителю легкового авто, который сел за руль нетрезвым, 29 лет. Его задержали еще в ночь на 26 мая, сразу после содеянного, и поместили в изолятор.

Полицейским мужчина рассказал, что пешеходов не видел. В ближайшее время суд решит, будет ли находиться он на время следствия под стражей.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (от пяти до восьми лет).

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