В Прилуках пьяный водитель влетел в толпу на "зебре", один человек в реанимации. Видео
В Прилуках Черниговской области пьяный водитель поехал на желтый сигнал светофора и на скорости сбил трех пешеходов на "зебре". Один из пострадавших – ребенок.
Как сообщается в сюжете ТСН от 26 мая, 22-летний парень и 17-летняя девушка получили легкие телесные повреждения, их жизни ничто не угрожает. Еще один парень, которому тоже 22 года, находится в тяжелом состоянии в реанимации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Авария произошла поздно вечером 25 мая на перекрестке улиц Киевская и Коптева.
Судя по тормозным следам на асфальте, водитель пытался на скорости войти в поворот. В то время на светофорах был желтый свет, а на зебре – люди.
Очевидцы событий рассказали, что все травмированные были в военной форме. Пострадавших доставили в больницу.
Водителю легкового авто, который сел за руль нетрезвым, 29 лет. Его задержали еще в ночь на 26 мая, сразу после содеянного, и поместили в изолятор.
Полицейским мужчина рассказал, что пешеходов не видел. В ближайшее время суд решит, будет ли находиться он на время следствия под стражей.
Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (от пяти до восьми лет).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за три первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 42 689 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 610 человек, а еще 5439 получили травмы.
В апреле произошло 12 862 аварии. Это на 43,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В ДТП за месяц 165 человек погибло, 1678 были травмированы.
Кроме повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения, в МВД Украины планируют усилить контроль на дорогах с помощью автомобилей-фантомов.