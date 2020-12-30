Под Полтавой водитель школьного автобуса потерял сознание на дороге: в ДТП пострадал ребенок

Под Полтавой в среду, 30 декабря, в селе Нехвороща в ДТП попал школьный автобус, в котором находились девять детей, трое взрослых и водитель.

В аварии пострадала 15-летняя девочка и 57-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Полтавской области.

Уточним, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 8:00. Полицейские установили предварительную версию событий. 57-летний водитель автобуса "ПАЗ" якобы потерял сознание во время движения и машина врезалась в деревянный столб.

Травмы в результате столкновения получил сам водитель, а также несовершеннолетняя пассажирка.

Мужчину госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу, травмированную 15-летнюю – в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.

В полиции добавили, что следствие по этому инциденту продолжается.

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