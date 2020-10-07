В Полтаве произошло масштабное ДТП с пятью автомобилями. Видео столкновения

В Полтаве 6 октября возле ТРЦ "Экватор" произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Авария случилась около 18:00 по ул. Ковпака. Местный портал "Полтавщина" пишет, что водителя красного Opel деблокировали спасатели. Он в тяжелом состоянии в больнице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации пресс-секретаря патрульной полиции Полтавщины Руслана Возничего, в одном из автомобилей находилась 6-летняя девочка. Ребенок не пострадал.

На записи столкновения с камеры видеонаблюдения видно, что водитель черного автомобиля Audi A8, двигаясь Супруновским путепроводом, на скорости врезался в черную машину Toyota, затем – в Opel и зеленый ВАЗ 2106, а также зацепил еще один черный Chevrolet Aveo.

По информации "Полтавщины", водитель Audi A8 – 38-летний Юрий Сытник, который фигурировал в деле гибели видеооператора Дениса Руденко. В избиении Руденко тогда подозревалось несколько человек. Имя одного из фигурантов упоминалось в апелляционной жалобе, где Сытник просил отменить арест на мобильный телефон, который изъяли на обыске.

Также в ходе обыска правоохранители изъяли три пакета с кристаллическим веществом.

Следователь считал, что к избиению видеооператора причастна жена погибшего. Но официально подозрение в избиении Руденко объявили только одному человеку – Георгий Полонскому, а о Юрие Сытнике в деле больше не упоминалось.

Видео с места ДТП:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области 25-летний патрульный полицейский, младший лейтенант Анатолий Киртока, погиб в ДТП.