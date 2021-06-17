Под Ривне колесо фуры влетело в пешехода и оторвало ему руку: мужчина умер в больнице
В городе Березно Ривненской области в четверг, 17 июня, в пешехода попало колесо грузовика, которое оторвалось во время движения. Мужчина умер спустя несколько часов в больнице.
О трагическом инциденте сообщил Ривненской областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook. Врачи рассказали, что вызов на линию 103 получили в 16:34.
Как известно, во время движения у фуры отлетело колесо и оно влетело прямо в правую руку пешехода. Конечность оторвало на уровне нижней третьей плеча.
Сотрудники бригады Березнивской подстанции Центра ЭМП и МК "оказали необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом", сказано в сообщении. Пострадавшего было доставлено в центральную районную больницу.
По состоянию на 19:00 четверга стало известно, что пострадавший умер в больнице.
В ГУ Национальной полиции области уточнили: погибшему было 45 лет.
Он шел по тротуару в попутном направлении, когда во время движения у грузового автомобиля "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса.
Водитель грузовика – 40-летний местный житель. По результатам освидетельствования на состояние опьянения, он был трезвым. Впрочем, у него отобрали образцы крови на анализ.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
15 июня в Киеве в районе Окружной дороги пьяный пешеход толкнул под грузовик велосипедиста. В результате происшествия последний погиб.
Жертвой оказался 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный.
Стало известно, что пешеход пробовал сбежать с места ЧП, даже не попытавшись помочь пострадавшему. Впрочем, его в итоге поймали и передали правоохранителям, а суд арестовал подозреваемого. Виновнику трагедии грозит всего лишь до пяти лет тюрьмы.
В сети публиковали видео момента столкновения велосипедиста с пешеходом, а затем с грузовиком.