В ДТП под Ривне погибли мать и 7-летний сын, двое детей в реанимации. Видео

В ДТП в Ривненской области на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" погибли мать и малолетний сын, еще двое детей – в реанимации.

Как сказано на сайте полиции области, смертельная авария произошла 26 ноября на Моквинском перекрестке около 15:00.

Полицейские установили, что 30-летняя жительница села Новый Моквин за рулем ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате ДТП погибли мать с семилетним сыном, еще двое ее детей – 4-летний и 11-летний мальчики – без сознания с политравмой (множественные травматические повреждения органов) находятся в реанимации.

За рулем грузовика находился 58-летний мужчина, он не пострадал. По внешним признакам водитель был трезв, однако его доставили в медучреждение для освидетельствования.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 УК.

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