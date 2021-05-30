Под Харьковом 29-летний мужчина погиб в огненном ДТП. Фото 18+
На дороге в Дергачевском районе Харьковской области в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина. Предварительно, он превысил скорость и влетел в металлическую опору рекламного щита.
После столкновения легковое авто украинца загорелось. О деталях аварии проинформировала пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский".
Следователи предварительно установили, что 29-летний водитель Volkswagen CC двигался с превышением скорости. В результате он выехал за пределы проезжей части на правую обочину. Автомобиль врезался в опору, после чего загорелся.
Водитель транспортного средства погиб на месте инцидента. Почему машина слетела с дороги, не сообщается.
На фотографиях полиции видно, что транспортное средство практически полностью сгорело. От авто осталась лишь обгоревшая металлическая конструкция:
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Осторожно, фото 18+!
Как ранее писал OBOZREVATEL:
согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за три первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 42 689 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 610 человек, а еще 5439 получили травмы.
В апреле произошло 12 862 аварии. Это на 43,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В ДТП за месяц 165 человек погибло, 1678 были травмированы.
Кроме повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения, в МВД Украины планируют усилить контроль на дорогах с помощью автомобилей-фантомов.