Под Харьковом 29-летний мужчина погиб в огненном ДТП. Фото 18+

На дороге в Дергачевском районе Харьковской области в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина. Предварительно, он превысил скорость и влетел в металлическую опору рекламного щита.

После столкновения легковое авто украинца загорелось. О деталях аварии проинформировала пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский".

Следователи предварительно установили, что 29-летний водитель Volkswagen CC двигался с превышением скорости. В результате он выехал за пределы проезжей части на правую обочину. Автомобиль врезался в опору, после чего загорелся.

Водитель транспортного средства погиб на месте инцидента. Почему машина слетела с дороги, не сообщается.

На фотографиях полиции видно, что транспортное средство практически полностью сгорело. От авто осталась лишь обгоревшая металлическая конструкция:

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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